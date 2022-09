Mercedes-AMG C63 S met viercilinder plug-inhybride￼

Ook de hypersportieve AMG-modellen van Mercedes worden gedownsized. De C63 S E Performance ruilt de V8 in voor een bescheiden viercilinder plug-inhybride.

De tijden van grote ronkende V8-motoren zijn ook bij Mercedes-AMG voorbij, maar dat betekent niet dat de nu gebruikte technologie minder indrukwekkend is. De nieuwe C63 S E Performance heeft namelijk een 2 liter viercilinder plug-inhybride aandrijflijn die gebruik maakt van Formule 1-technologie.

Het resultaat is zeer spectaculair met een systeemvermogen van 680 pk en een maximumkoppel van 1.020 Nm dat via een 9-trapsautomaat naar de vier wielen wordt geleid. Daarmee lukt de spurt van stilstand tot 100 km/u in 3,3 seconden en loopt topsnelheid op tot 250 km/u, of zelfs 280 km/u indien gewenst.

De Mercedes-AMG C63 S is verkrijgbaar als break en berline.

13 km zuiver elektrisch

Een weetje is dat deze plug-inhybride Mercedes-AMG C63 S E Performance ook 13 kilometer zuiver elektrisch kan rijden op de stroom van de 6,1 kWh batterij. Maar natuurlijk wordt dit vermogen vooral aangewend om een extra boost te geven bij de heftige sprintnummers. Daarnaast werden uiteraard ook de settings van het onderstel en de rijhulpsystemen aangepast en kreeg de C63 een breder spoor en een actief meesturende achteras om nog gezwinder door de bochten te gaan. Daarbij is de reminstallatie niet vergeten met groot bemeten composietremmen die de ruim 2,1 ton wegende berline of break vlot en veilig tot stilstand moeten brengen.

De nieuwe Mercedes-AMG C63 S E Performance wordt in het voorjaar van 2023 bij de Belgische dealers verwacht. Tegen dan zal ook de prijs bekend zijn.