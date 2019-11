De Renault Megane R.S. Trophy-R vestigde zopas een nieuw record van 2'25''454 (meer dan 3 seconden sneller dan het vorige record) op het prestigieuze circuit van Suzuka in Japan.

Eerder vestigde het model ook al een record op de befaamde Nordschleife van de Nürburgring en een toonaangevende tijd op het circuit van Spa-Francorchamps in het kader van de R.S. Days. Het nieuwe record is een belangrijk succes in het land, dat zo'n 10.000 fans van de Megane R.S. Trophy-R en Renault Sport in het algemeen telt: eind september 2019 was Japan de grootste Renault Sport-markt ter wereld voor het R.S.-gamma en ging het Duitsland en Frankrijk vooraf. Het is tevens de op twee na grootste markt voor de Megane R.S., en dat terwijl de Trophy-versie er nog niet is gelanceerd.

Net als de Megane R.S. Trophy beschikt Megane R.S. Trophy-R over dezelfde motor van 300 pk. Hij dankt zijn prestatiewinst dan ook uitsluitend aan zijn (tot 130 kilogram) lagere gewicht, zijn verbeterde stroomlijn en de radicalere versie van zijn onderstel. De Renault Megane R.S. Trophy-R wordt op de markt gelanceerd in de vorm van een genummerde beperkte reeks van 500 exemplaren voor de hele wereld. Als meest exclusieve versie in het Megane R.S.-gamma is de Trophy-R-versie bijzonder in trek in Japan: Renault Japan heeft al meer dan vijftig exemplaren van Megane R.S. Trophy gereserveerd, waaronder enkele met het koolstofkeramisch pack, die in het eerste semester van 2020 aan hun gelukkige eigenaars zullen worden geleverd.(Belga)