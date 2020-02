Het voorbije weekend stonden de Ardennen in het teken van de historische rallywagens tijdens Legend Boucles @ Bastogne 2020. Deze editie was WRC-ster Kris Meeke de snelste.

De Legend Boucles weet telkens enkele toprijders aan te trekken om een mooie affiche te bekomen en het spektakel voor de rallyfans te verzekeren. Op de erelijst van deze historic rally prijken dan ook tal van ronkende namen, zoals Thierry Neuville, Bryan Bouffier en Mikko Hirvonen. Dit keer werd Kris Meeke als overwinnaar afgevlagd. In zijn Ford Escort MK2 zorgde de Noord-Ier voor een prachtige show in de bossen van de provincie Luxemburg waar hij de concurrentie te snel af was. "Ik heb een rallyconcept ontdekt dat ik niet kende", aldus de ex-Toyota-rijder. "Dergelijke proeven met oudere wagens, op seriebanden, zonder verkenningen, het is een hele opgave. Makkelijk is het zeker niet, in tegendeel. We hebben ons echter geamuseerd en we zijn erg blij als eerste te finishen, zeker voor zo'n massa volk. Rally is en blijft populair in België!"

De opgaves van Caprasse en Fernémont maakten dat Cédric Cherain (Ford Escort MK2) naar de tweede plek opschoof, zonder dat hij de leider kon bedreigen. En het was de allrounder Fred Bouvy (Porsche 911) die met zijn Porsche 911 van Lionel Hansen de bronzen medaille pakte. Stefaan Stouf (Ford Escort MK1) werd vierde in deze editie van de Legend Boucles. En één van de sterkere prestaties van deze uitgave is misschien wel voor het eerste team van de regio, Frédéric François en Jérémy Penoy (Ford Escort MK2), die in de top 5 eindigden als eerste Luxemburgse team in 'Legend', voor Mikko Hirvonen.

In de categorie 'Challenger' waren Dimitri Van Hove en Lionel Windeshausen de snelsten met hun Alfa Romeo GTV6 in de kleuren van de 101st Airborn, terwijl Patrick en Joseph Lambert (BMW 2002 Ti) de categorie 'Classic 60' en Michael Bartholemy en zijn zoon Noah in de Porsche 911 S de categorie 'Classic 50' wonnen. De editie 2020 van de Legend Boucles @ Bastogne trof het niet met het erg natte weer, maar bood eens te meer een schitterend parcours aan de vele deelnemers en racefans.(Belga)

