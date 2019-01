McLaren F1 kijkt naar toekomst

Eigenlijk zou McLaren F1 zich beter op zijn onmiddellijke toekomst concentreren gezien de lamentabele resultaten die het team momenteel in de Formule 1 laat optekenen. Maar goed, de MCLExtreme concept car mag er zijn en geeft een fraaie toekomstvisie van de Formule 1 in 2050.

Waarom net 2050? Omdat dan de koningsklasse van de autosport 100 jaar zal bestaan en er dus iets vieren valt. Tegen dan zullen de wagens er wellicht ook totaal anders uitzien en van andere technologieën gebruik maken. De futuristisch uitziende MCLExtreme F1 is nog steeds eenzitter met open wielen, maar kreeg een veiligere gesloten cockpit en een elektrische aandrijving met oplading via inductie waarmee deze bolide een snelheid van 500 km/u kan bereiken.

In tegenstelling tot sommige andere projecten rond de toekomst van de Formule 1, waarin zelfrijdende wagens of auto's bestuurd door robots opduiken, heeft in deze MCLExtreme F1 gelukkig nog steeds een rijder het stuur in handen.(Belga)