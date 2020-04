Om de honderdste verjaardag van de onderneming te vieren, lanceert Mazda een speciale reeks voor het hele gamma, die inspiratie vond bij de eerste personenwagen van het merk, de fraaie R360 Coupé.

De verjaardagsedities zijn getooid met de tweekleurige afwerking in wit en bordeaux (burgundy), net als de R360 Coupé bij zijn lancering in 1960, alsook met diverse unieke '100th Anniversary'-accenten.

De R360 Coupé was Mazda's eerste personenwagen en oogstte onmiddellijk heel wat succes bij bestuurders dankzij zijn unieke, futuristische stijl, zijn strak rijgedrag en zijn competitieve prijs, die een breed publiek voor het eerst toegang gaf tot de vrijheid van een eigen auto. De auto had een viertaktmotor, een primeur voor microauto's in die tijd, en een automatische transmissie. Bovendien werd zijn gewicht tot het minimum beperkt om het rijplezier naar een hoger niveau te tillen, nog een eigenschap die de huidige Mazda's typeert, meldt het Japanse merk.

Van alle Mazda-modellen wordt een speciale verjaardagsuitvoering afgeleid, getooid met een tweekleurig koetswerk in wit en bordeaux en tal van unieke details zoals de unieke naafdoppen met het '100th Anniversary'-logo. De speciale reeksen zijn vanaf nu verkrijgbaar in Japan en zullen vanaf de herfst van 2020 ook in Europa worden aangeboden. (Belga)

