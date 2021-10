Mazda wil bijkomende SUV-modellen lanceren en ook de eerder beloofde versie met range extender van de MX-30 krijgt vorm.

Mazda ziet het groot, althans wat het gamma SUV-modellen betreft, want de Japanse constructeur kondigt twee bijkomende SUV's aan. Naast de CX-3 en de CX-5 die we vandaag al kennen, volgen er twee grotere modellen die boven in het gamma worden gepositioneerd.

Het gaat om een CX-60 en een CX-80, op maat van grote gezinnen. Deze laatste beschikt immers over een derde zetelrij waardoor hij zeven volwaardige zitplaatsen zal bieden. Opvallend is dat Mazda nog altijd een dieselmotor voorziet die wordt bijgestaan door mild hybride elektrische ondersteuning. Er volgt tevens een nieuwe benzinemotor die zes cilinders zal tellen én er komt ook een plug-in hybride versie waarmee men gedeeltelijk emissievrij zal kunnen rijden.

Op technologisch vlak horen we ook interessant nieuws van het MX-30 front. Deze compacte crossover-SUV bestaat vandaag enkel met een elektrische aandrijving en Mazda kiest hier bewust voor een relatief compacte batterij. Dat is een gedurfde keuze omdat het rijbereik van de 35,5 kWh batterij iets minder dan 200 km bedraagt. Anderzijds zorgt deze keuze voor een lager gewicht, een lager (stroom)verbruik én een interessant prijskaartje.

Om aan het beperkte bereik te verhelpen, zal Mazda vanaf 2022 een stroomgenerator op benzine toevoegen. Daarvoor halen de ingenieurs hun wankeltechnologie van onder het stof. Door de wankelmotor aan een constant toerental te laten draaien, zou het brandstofverbruik erg gunstig uitvallen, maar vooral de compacte afmetingen van het aggregaat zouden het verschil maken.

Mazda ziet het groot, althans wat het gamma SUV-modellen betreft, want de Japanse constructeur kondigt twee bijkomende SUV's aan. Naast de CX-3 en de CX-5 die we vandaag al kennen, volgen er twee grotere modellen die boven in het gamma worden gepositioneerd. Het gaat om een CX-60 en een CX-80, op maat van grote gezinnen. Deze laatste beschikt immers over een derde zetelrij waardoor hij zeven volwaardige zitplaatsen zal bieden. Opvallend is dat Mazda nog altijd een dieselmotor voorziet die wordt bijgestaan door mild hybride elektrische ondersteuning. Er volgt tevens een nieuwe benzinemotor die zes cilinders zal tellen én er komt ook een plug-in hybride versie waarmee men gedeeltelijk emissievrij zal kunnen rijden. Op technologisch vlak horen we ook interessant nieuws van het MX-30 front. Deze compacte crossover-SUV bestaat vandaag enkel met een elektrische aandrijving en Mazda kiest hier bewust voor een relatief compacte batterij. Dat is een gedurfde keuze omdat het rijbereik van de 35,5 kWh batterij iets minder dan 200 km bedraagt. Anderzijds zorgt deze keuze voor een lager gewicht, een lager (stroom)verbruik én een interessant prijskaartje. Om aan het beperkte bereik te verhelpen, zal Mazda vanaf 2022 een stroomgenerator op benzine toevoegen. Daarvoor halen de ingenieurs hun wankeltechnologie van onder het stof. Door de wankelmotor aan een constant toerental te laten draaien, zou het brandstofverbruik erg gunstig uitvallen, maar vooral de compacte afmetingen van het aggregaat zouden het verschil maken.