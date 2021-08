Het circuit van Spa-Francorchamps bestaat 100 jaar maar tijdens de Grote Prijs van België Formule 1 van aanstaande zondag zal alle aandacht uitgaan naar de tweestrijd tussen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn gedoodverfde opvolger Max Verstappen. F1-verslaggever Jo Bossuyt verwacht een duel op het scherp van de snee met als winnaar Verstappen.

Tot vorige maand leek Max Verstappen op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 maar door een paar tricky manoeuvres van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas heeft hij zijn koppositie verloren aan de regerende wereldkampioen. Over de acties van de twee Mercedes-piloten is de voorbije weken veel geschreven en niet altijd in positieve zin en in beschaafde bewoordingen. Autojournalist Jo Bossuyt, bezig aan zijn 25ste seizoen als F1-verslaggever, catalogeert de voorvallen onder de noemer 'werkongevallen'. 'Ik kan mij niet voorstellen dat hier kwaad opzet mee gemoeid is. 'Neem de actie van Hamilton in Silverstone waarbij die tegen meer dan 300 km/u Verstappen aantikt. Die ligt op dat moment aan de leiding in de race maar ook in de tussenstand voor de wereldtitel. Hamilton weet dus dat hij punten moet verzamelen om niet nog meer achterstand op te lopen ten opzichte van Verstappen en is verstandig genoeg om geen domme acties te ondernemen die zijn race voortijdig kunnen beëindigen. Het is trouwens een wonder dat Hamilton ongehavend uit de aanrijding is gekomen en de race heeft kunnen voortzetten. Ik interpreteer het manoeuvre als een boodschap van Hamilton aan het adres van Verstappen dat hij niet langer bereid is Max voorrang te geven in dit soort situaties. In Boedapest is Verstappen het slachtoffer geworden van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, een mislukt remmanoeuvre tijdens een tumultueuze start komt vaker voor. Dit keer was Bottas de pineut, shit happens.' Verstappen heeft dit seizoen meer Grote Prijzen gewonnen dan Hamilton. Is Verstappen de betere, de beste piloot of zijn de bolides van Red Bull beter geworden? Bossuyt: 'Ik kan alleen maar vaststellen dat de kloof tussen Mercedes en Red Bull is kleiner geworden. Dat kan te maken hebben met de reglementswijziging die een nieuwe configuratie van de onderkant van de wagens mogelijk maakt waardoor die makkelijker kunnen inhalen. Ik sluit ook niet uit dat de Honda-motor van Red Bull over meer vermogen beschikt dan vorig jaar.'Overschouw ik het volledige deelnemersveld dan stel ik vast dat ook de afstand van Mercedes en Red Bull ten opzichte van de andere teams kleiner is geworden. McLaren doet het verrassend goed, Ferrari maakt progressie en Alpine Renault wint in zijn eerste jaar in Boedapest. Chapeau! Die overwinning is mede te danken aan de rijderskwaliteiten van Esteban Ocon, een van de betere jonge F1-piloten en één jaar ouder dan Max Verstappen, de beste piloot tout court. Max is een natuurtalent, opgegroeid tussen vier wielen en opgeleid om F1-piloot te worden door zijn vader Jos die toevallig ook F1-piloot is geweest. Max is uitermate begaafd en heeft het voorbije jaar aan maturiteit gewonnen. Hij is mentaal nog sterker geworden, ik schat hem momenteel hoger in dan Hamilton.' Lees verder onder de foto'sVerstappen dus dé te kloppen man aanstaande zondag? Hij staat voor de zevende maal aan de start in Spa-Francorchamps maar heeft er nog nooit kunnen winnen. Lukt het dit keer wel?Bossuyt: 'Spa-Francorchamps is het meest authentieke circuit dat ik ken, het gaat constant bergop en bergaf en omvat enkele snelle en levensgevaarlijke bochten die in het verleden een zware menselijke tol hebben geëist. Bovendien spelen de weercapriolen op het Ardense plateau vaak een bepalende rol. Dat alles maakt het extra moeilijk om dagen op voorhand voorspellingen te doen. 'Feit is dat enkel de besten (kunnen) winnen op Spa-Francorchamps. Bekijk de lijst van de winnaars, die vermeldt alleen maar grote namen - van Lauda en Prost over Senna en Schumacher tot Vettel en Hamilton. Verstappen hoort thuis in dit rijtje en is ook onder moeilijke omstandigheden top. Daarom geniet hij mijn voorkeur maar nog eens, het is niet omdat je de beste piloot bent dat je in Spa-Francorchamps als winnaar naar huis gaat. De bolides van Hamilton en Verstappen zijn aan elkaar gewaagd, beiden beschikken over een sterk team en bekwame strategen. Het verschil tussen winst en verlies zit hem soms in een detail.'Vanaf 2022 zullen de F 1-bolides er anders uitzien. De FIA heeft vorig jaar een reglementswijziging in het vooruitzicht gesteld die volgend jaar van kracht wordt. Door het invoeren van een budgetbeperking hoopt de FIA de machtsverhoudingen tussen de grote en kleinere team te nivelleren. De Formule 1 wordt al enkele jaren gedomineerd door twee topteams die de prijzen onder zich verdelen waardoor de races soms uitmonden in een slaapverwekkende vertoning. Het podium staat meestal bij voorbaat vast. De FIA hoopt dat de budgetbeperking de kleinere teams in staat zal stellen om aansluiting te vinden bij de topteams. Bossuyt: 'In principe vertrekken alle teams vanaf nul, met een propere lei zeg maar. Voor de topsteams die gewend zijn met quasi onbeperkte budgetten te werken, betekent de budgetbeperking een niet te onderschatten uitdaging. In die mate zelfs dat niemand kan of durft te voorspellen wie volgend jaar met de beste wagens aan de start zal komen. Mijn buikgevoel zegt mij dat Red Bull over de beste kaarten beschikt omdat het kan rekenen op de input van Adrian Newey, een geniaal iemand die aan de basis ligt van de meeste technologische en aerodynamische vernieuwingen in de F 1. Newey kan echt wel het verschil maken! Ik verwacht ook veel goeds van Alpine Renault. De toekomst zal uitwijzen of mijn inschatting de juiste is.' Lees verder onder de fotoFerrari, Mercedes, Renault en Co verantwoorden hun investering in de F1 door te verwijzen naar de laboratoriumfunctie van de koningsklasse van de autosport. Volgens Jo Bossuyt is dat argument door de feiten achterhaald. 'Ik betwist niet dat de autoconstructeurs in het verleden hebben geprofiteerd van de technologieoverdracht maar nu geschiedt het omgekeerde: de hybrideaandrijving is in eerste instantie ontwikkeld en geïmplementeerd door de automerken en is pas achteraf toegepast in de F1. De waarheid is dat de automerken de autosport gebruiken als een marketingtool, om hun merk een sportief imago te geven. De F1-races worden live uitgezonden op televisie en bereiken wereldwijd honderden miljoenen mensen. Vanuit dit oogpunt heeft het engagement van Mercedes in de F 1 zich dik en dubbel terugbetaald.'Hoe valt dit te rijmen met de beslissing van Mercedes om zich terug te trekken uit de Formule E, het officiële FIA World Championship voor elektrische wagens dat op stratencircuits wordt verreden in een aantal wereldsteden? 'Ik volg die autosportcompetitie professioneel niet en ben dus niet op de hoogte van wat er zich voor en achter de schermen afspeelt. Een aantal oudgedienden uit de F1 heeft onderdak gevonden in de Formule E, onder hen Stoffel Vandoorne. De Formule E heeft echter nooit de publieke belangstelling en media-aandacht gekregen die de F 1 te beurt valt, wat maakt dat de return on investment niet erg groot is. De beslissing van Mercedes heeft daar allicht mee te maken. Eerder dit jaar hebben ook Audi en BMW laten weten dat zij zich terugtrekken uit de Formule E.'Welke gevolgen dat heeft voor de carrière van Mercedes-piloot Stoffel Vandoorne is nog onduidelijk. Het is een publiek geheim dat onze landgenoot op een goed blaadje staat bij Toto Wolf, de grote baas van Mercedes Motorsport. De kans is groot dat hij zijn poulain zal onderbrengen in de een of andere internationale autosportcompetitie. De Formule 1 is de voorbije kwarteeuw sterk veranderd, in positieve en negatieve zin. Bossuyt: 'De F1 is mondialer en professioneler geworden maar ook veel veiliger. Het aantal crashes met een dodelijke afloop is spectaculair gedaald, gelukkig. Dat heeft uiteraard te maken met de nieuwe veiligheidsvoorschriften waaraan een racewagen nu moet voldoen. In eerste instantie was ik geen voorstander van de veiligheidsbeugel op de cockpit die de piloot extra bescherming biedt. Intussen heeft Halo zijn nut bewezen en enkele piloten het leven gered. Denk aan de crash van Romain Grosjean in de Grote Prijs van Bahrein eind vorig jaar. Het is een wonder dat hij die klap en vuurzee heeft overleefd. Er zijn ook verbeteringen aan de circuits aangebracht die de veiligheid van piloten én publiek ten goede komen. De toegenomen professionalisering heeft er spijtig genoeg toe geleid dat er voor of meteen na de race geen persoonlijk contact met de piloten mogelijk is. Voor verslaggevers is het quasi onmogelijk geworden om nog spontane reacties te kunnen optekenen. Enkel de grote televisiestations hebben nog rechtstreeks toegang tot de piloten, onder het waakzaam oog van een persattaché die er moet voor zorgen dat de boodschap conform de corporate policy is. Elk woord wordt gewikt en gewogen. Wat er ook gebeurt, de commerciële belangen komen op de eerste plaats. Met heimwee denk ik terug aan een interview met Kimi Raïkönnen in Monza over de racerij maar ook over zijn vrouw en kinderen en over wat hem buiten de racerij persoonlijk bezighield. Als ik mij goed herinner heb ik ruim een uur met hem aan tafel gezeten, met zijn tweetjes zonder pottenkijkers. Heerlijk toch. Op zijn beurt heeft de lezer kunnen genieten van een exclusief portret van één van de markantste piloten van de voorbije twintig jaar. Dat kan spijtig genoeg niet meer. Gelukkig hebben we nog Max Verstappen die vrank en vrij zijn mening durft te zeggen. Ik hoop dat de zevende keer de goede keer wordt voor hem.'