De voorbije week heeft de Italiaanse Giovanni Agnelli (AGAP) fabriek de 100.000ste Maserati Ghibli gebouwd. In deze site wordt ook de Quattroporte geassembleerd.

De auto waarvan sprake is een Ghibli S Q4 GranSport voor de Italiaanse markt waar de sportieve berline relatief succesvol is sinds de lancering in 2013. Buiten Italië loopt de verkoop van deze berline een stuk moeilijker en in de Verenigde Staten, China, Japan en Duitsland gaat het ronduit slecht.

Dankzij de 3.0 V6 twin turbo motor van 430 pk is dit één van de krachtigste vierdeurs berlinemodellen in zijn segment. Hij haalt een topsnelheid van 286 km/u en spurt in 4,7 seconden van 0 tot 100 km/u. Van de Ghilbi bestaat ook een dieselversie (3.0 V6 met 275 pk). De drieliter benzinemotor werd in samenwerking met Ferrari ontwikkeld. Naast de GrandSport versie is de Ghibli snds 2017 eveneens beschikbaar in het GranLusso afwerkingsniveau die qua aankleding de klemtoon legt op Italiaanse verfijning.

De kaap van 100.000 exemplaren is belangrijk voor het vertrouwen van Maserati en dat van het personeel in de fabriek van Grugliasco. Elke wagen die er van de band rolt ondergaat een testrit van 40 km door een professioneel testpiloot. Pas als die zijn goedkeuring geeft, gaat de wagen naar de klant. Kopers waarderen vooral het specifieke karakter van de Ghibli en zijn persoonlijkheid, inclusief de onvolmaaktheden. Anderzijds is het een liefhebbersauto die uitstekende prestaties levert, hoewel hij in zekere zin ook erg burgerlijk is.(Belga)