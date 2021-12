Het Italiaanse sportwagenmerk Maserati toonde de eerste beelden van de MC20 cabriolet die nog in de ontwikkelingsfase zit.

Het prototype van de MC20 cabriolet - die wellicht Spider zal heten - poseert trots voor de muren van het Maserati-fabrieksterrein in een stijlvolle blauwe camouflageverpakking met witte wolkjes. Het is weer eens iets anders dan de gebruikelijke decoratie van zwart-witte psychedelische figuren.

Hoewel het nog om een prototype gaat, lijkt het voertuig al zo goed als productieklaar. Daarom is een lancering in de loop van 2022 zeker niet uitgesloten, ook al laat het merk met de drietand daar voorlopig nog niets over los.

Het prototype voor het fabrieksterrein van Maserati. © GF

Ook elektrische variant

Deze MC20 Spider is geen echte verrassing want Maserati gaf al bij de eerdere voorstelling van de coupé aan dat er andere varianten in de pijplijn zaten, waaronder een cabriolet en een 100% elektrische versie. De koetswerkstructuur uit koolstofvezel en composietmateriaal van de MC20 coupé biedt al een uitstekende structuurstijfheid en kon wellicht zonder noemenswaardige aanpassingen dienst doen voor de dakloze versie.

Verder zal de techniek waarschijnlijk identiek zijn, met voor de aandrijving de potente 3 liter V6-biturbo Nettuno die 630 pk en 730 Nm produceert, een spurt van 0 naar 100 km/u in minder dan 3 seconden afwerkt en een top van ruim 320 km/u haalt. Ook de prijs is nog niet bekend, maar wellicht zal die iets hoger uitvallen dan die van de MC20 Coupé die voor 223.200 euro van eigenaar verandert.

De MC20 Spider zou in de loop van 2022 op de markt komen. © GF

Het prototype van de MC20 cabriolet - die wellicht Spider zal heten - poseert trots voor de muren van het Maserati-fabrieksterrein in een stijlvolle blauwe camouflageverpakking met witte wolkjes. Het is weer eens iets anders dan de gebruikelijke decoratie van zwart-witte psychedelische figuren.Hoewel het nog om een prototype gaat, lijkt het voertuig al zo goed als productieklaar. Daarom is een lancering in de loop van 2022 zeker niet uitgesloten, ook al laat het merk met de drietand daar voorlopig nog niets over los.Deze MC20 Spider is geen echte verrassing want Maserati gaf al bij de eerdere voorstelling van de coupé aan dat er andere varianten in de pijplijn zaten, waaronder een cabriolet en een 100% elektrische versie. De koetswerkstructuur uit koolstofvezel en composietmateriaal van de MC20 coupé biedt al een uitstekende structuurstijfheid en kon wellicht zonder noemenswaardige aanpassingen dienst doen voor de dakloze versie.Verder zal de techniek waarschijnlijk identiek zijn, met voor de aandrijving de potente 3 liter V6-biturbo Nettuno die 630 pk en 730 Nm produceert, een spurt van 0 naar 100 km/u in minder dan 3 seconden afwerkt en een top van ruim 320 km/u haalt. Ook de prijs is nog niet bekend, maar wellicht zal die iets hoger uitvallen dan die van de MC20 Coupé die voor 223.200 euro van eigenaar verandert.