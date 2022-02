Ter gelegenheid van de lancering van zijn eerste elektrisch model, de Spectre, en zijn 111de verjaardag, geeft Rolls-Royce zijn bekende Spirit of Ecstasy een nieuwe en meer aerodynamische look.

De mascotte bovenop de motorkap is al jarenlang het typische kenmerk van de limousines van Rolls-Royce. De Britten houden stevig aan hun tradities maar nu wordt de Flying Lady toch onder handen genomen. Enerzijds wil het merk op deze manier zijn 111de verjaardag op gepaste wijze vieren. Maar daarnaast luidt de restyling ook het begin in van het elektrificatietijdperk.

De nieuwe verschijning van de Flying Lady. © GF

Nieuw tijdperk

De nieuwe versie van de Spirit of Ecstasy zal zijn debuut maken op de Spectre, de eerste volledig elektrische Rolls-Royce die dit jaar de Wraith coupé moet vervangen. Dit model brengt vernieuwing en efficiëntie in het gamma die ook in de mascotte weerspiegeld moet worden. Zo wordt het beeldje wat lager en dynamischer, wat niet alleen een modernere look en een gevoel van snelheid symboliseert, maar ook moet bijdragen tot een betere stroomlijn van de Spectre.

Noteer dat de Spirit of Ecstasy nog altijd met de hand wordt gemaakt volgens een aloud productieproces en daarmee ook altijd uniek is op elke wagen.

De nieuwe Rolls-Royce Spectre met de nieuwe versie van de Spirit of Ecstasy. © GF

