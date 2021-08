Volgens de cijfers van Febiac herneemt de autoverkoop nog niet. Tegenover juli 2020 werd zelfs een achteruitgang van 38 % opgetekend. BMW blijft marktleider.

In de maand juli werden 27.596 nieuwe voertuigen ingeschreven in ons land. Dat is een tegenvaller voor de sector die op een heropleving wacht om de verliezen sinds het begin van de coronacrisis goed te maken.

Dit cijfer weerspiegelt een serieuze daling (-38 %) tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Over het hele jaar bekeken valt de achteruitgang dan weer best mee, met een terugval van slechts 0,4 %. Natuurlijk is 2020 geen goed referentiejaar, omdat er toen een lockdownperiode was en de verkoop van auto's stokte.

BMW blijft op kop

Daarom is het relevant de cijfers van 2019 ernaast te leggen en dat geeft een heel ander beeld. Zo blijft dat er in de eerste 7 maanden van dit jaar ruim een kwart minder (26,9 %) personenwagens de showrooms uitgingen dan in dezelfde periode twee jaar geleden.

Bovendien zijn de toekomstperspectieven niet meteen rooskleuriger omdat de markt ook verstoord wordt door het tekort aan halfgeleiders dat de autoproductie al maandenlang beperkt en voor leveringsproblemen zorgt. Daardoor lopen de wachttijden voor nieuwe wagens sterk op, soms tot zes maanden of zelfs een jaar.

BMW bleef ook in juli het bestverkochte automerk in België, met Audi en Volkswagen op de plaatsen twee en drie. Ook over het hele jaar bekeken blijft het Duitse merk marktleider met ruim 28.600 verkochte wagens, wat overeenstemt met een marktaandeel van 10,26 %.

