Het Chinese merk Lynk & Co is sinds kort ook op de Europese markt actief sinds de lancering van het crossovermodel 01. De Chinese constructeur die deel uitmaakt van Geely Group koestert grote ambities voor het oude continent.

De constructeur heeft nog meer modellen in de pijplijn en eentje daarvan is vandaag enkel in camouflagepak te zien omdat het in de ultieme testfase zit. Deze Zero EV belooft een bijzonder elegante shooting brake te worden. Door gebruik te maken van diverse elektromotoren biedt de wagen een systeemvermogen van 536 pk gedistilleerd dat over de vier de wielen wordt verdeeld. Er bestaat geen twijfel over dat de wagen topprestaties zal kunnen neerzetten, maar hij maakt vooral het verschil met een snelle oplaadtijd en een aanzienlijk rijbereik. Deze nieuwe EV moet een belangrijke stap voorwaarts worden op de markt van de elektrische auto's. Dankzij zijn batterij met een spanning van 800 Volt biedt de Zero EV een autonomie van ruim 500 km in realistische rijomstandigheden. Meer nog, Lynk & Co geeft aan dat de batterij een levensverwachting heeft van 200.000 oplaadcycli zonder capaciteitsverlies of cellen die degraderen. Dat komt overeen met ongeveer 2 miljoen zorgeloze kilometers. Ook de oplaadsnelheid zou - volgens de verantwoordelijke ingenieurs - 'veel hoger zijn dan die van de beste elektrische auto die op dit moment op de markt is'. Deze Lynk & Co is allerminst een vage conceptwagen, want het Chinese merk is van plan om de productie van deze EV medio 2021 op te starten.

