Lynk&Co 03 getest in Spanje

Lynk&Co is een automerk dat in 2016 werd opgericht door de Chinese groep Geely, dat eveneens Volvo bezit. Het merk heeft reeds twee SUV's ontwikkeld en werkt nu aan de ontwikkeling van een berline die op technisch vlak (platform, motoren) sterk verwant zal zijn met de toekomstige Volvo V40. Het bedrijf vertrouwde de ontwikkeling van dit model "03" toe aan Cyan Racing (ex-Polestar), een structuur die actief is in de autosport.

Onlangs werd een "extreme" Lynk&Co 03 gespot in Spanje, waar testritten met de wagen werden uitgevoerd op de weg en op een circuit. Een teken dat de lancering niet meer veraf is. "Ook al ziet deze conceptwagen er al vrij extreem uit, toch weten we uit ervaring dat je om het ware potentieel van een auto te ontdekken, je hem tot de limiet moet drijven. En dat wordt hier momenteel gedaan", verklaarde Thed Björk, die ontwikkelingsrijder is voor Cyan Racing.

Deze testwagen is uitgerust met een 528 pk sterke 2 liter biturbomotor die door Lynk & Co werd ontwikkeld. Maar uiteraard zullen de toekomstige modellen een iets bescheidener krachtbron onder het koetswerk krijgen. Lynk&Co is trouwens van plan zijn wagens enkel via internet te verkopen tegen zeer concurrentiële prijzen. De Chinezen willen eerst hun thuismarkt veroveren en daarna de rest van de wereld, en dus ook Europa. Afwachten maar.(Belga)