nieuws

Lotus toont Evora GT4 in Goodwood

Volgende week vindt van 4 to 7 juli het Goodwood Festival of Speed plaats, waar tal van constructeurs niet alleen hun 'heritage' tonen, maar eveneens uitpakken met hun nieuwste sportieve creaties en dat is voor Lotus niet anders.

Lotus toont Evora GT4 in Goodwood © belga