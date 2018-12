Lotus organiseert een tombola

Voor een bescheiden bijdrage van 20 pond maakt u al een kans om deze fraaie sportwagen te winnen en levert u meteen een bijdrage aan de liefdadigheidsinstelling die een nieuw museum bouwt dat gewijd zal zijn aan de legendarische Schotse piloot uit Duns. Wereldwijd kan iedereen deelnemen door een biljet te kopen op www.jimclarklotus.com.

De Lotus Evora GT410 Sport Jim Clark vond zijn inspiratie bij de rode Lotus Elan die Clark bestuurde in de jaren '60. Het voertuig wordt gebouwd door Lotus Exclusive. Deze wagen draagt de handtekening van Jim Clark en heeft in het interieur een genummerd plaatje dat zijn statuut van 100.000e Lotus bevestigt. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt bij de opening van het nieuwe Jim Clark Museum. Daarvoor was een investering nodig van 1,6 miljoen pond die werd gefinancierd via een partnership tussen het Heritage Lottery Fund, de Scottish Borders Council en de Jim Clark Trust. De werken begonnen in juni 2018 en moeten tegen volgende zomer voltooid zijn.(Belga)