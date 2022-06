Lightyear: elektrisch rijden zonder opladen￼

De Nederlandse constructeur Lightyear lanceert een elektrische auto die zichzelf kan opladen dankzij zonnepanelen op het dak. Althans in ideale omstandigheden en als je daar 250.000 euro voor kan en wil neertellen. De eerste exemplaren worden nog dit jaar geleverd.

Het is op zich een geniaal en voor de hand liggend idee: gewoon zonnepanelen op het dak van een elektrische auto en je rijdt volledig autonoom en gratis. Alleen moet je op deze manier voldoende stroom kunnen opwekken, anders eindigt de rit en moet je alsnog aan de stekker om de batterij van de auto bij te laden.

Lightyear 0: gestroomlijnd en efficiënt.

Zonnepanelen

De Lightyear 0 zou dit volgens het Nederlandse merk uit Helmond wel eens kunnen waarmaken: gewoon blijven rijden zonder te moeten opladen. Noem het Hollands enthousiasme, maar het verhaal houdt wel steek. CEO Lex Hoefsloot gaat uit van een dagelijks traject van 35 km voor het woon-werkverkeer en daarmee kan je in de zonnige maanden inderdaad gewoon blijven doorrijden dankzij de 5m2 zonnepanelen op het dak van deze auto die plaats biedt aan vijf personen.

Dat werd vooral mogelijk dankzij de hoge efficiëntie van de Lightyear 0 die gebruik maakt van vier zuinige elektromotoren in de wielen, relatief weinig weegt voor een elektrische auto (1.575 kg) en een zeer gunstige stroomlijn heeft. Daardoor kan er met het bescheiden accupakket van 60 kWh toch ongeveer 625 km gereden worden met één laadbeurt. En zelfs meer als de zonnepanelen optimaal renderen bij mooi weer.

In tegenstelling tot vele premium EV’s zet de Lightyear 0 niet in op prestaties, maar wel op efficiëntie. Zo bedraagt de topsnelheid ‘slechts’ 160 km/u, maar raakt de wagen tegen 110 km/u wel een goede 550 km ver tussen twee laadbeurten, ook als de zon niet schijnt.

250.000 euro

Een nadeel van de Lightyear 0 is de bijzonder hoge aanschafprijs van maar liefst 250.000 euro voor elk van de geplande 946 exemplaren. Dat eerste model dat nog dit jaar in productie gaat, ziet de constructeur eigenlijk als een gigantisch proefproject en een fundingactie voor de ontwikkeling van zijn volgende model. Dat wordt de Lightyear 2 die veel toegankelijker zal zijn met een prijskaartje van ongeveer 30.000 euro en in 2025 de echte start van het Nederlandse EV-merk moet inluiden.