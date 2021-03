Motorenbouwer Libertine wint in het Verenigd Koninkrijk een innovatieprijs van 2,6 miljoen pond voor de ontwikkeling van een stroomgenerator die wordt aangedreven door een free piston-motor.

Auto's krijgen in de toekomst steeds vaker een elektrische motor maar tal van modellen gaan ook een range extender of generator aan boord hebben. Die wekt dan via klassieke brandstof stroom op om de elektromotor te voeden of de batterij te laden.

De free piston-motor is erg innovatief concept omdat het in feite een buis is waarin een zuiger (piston) van links naar rechts schuift. Op de uiteinden van de cilinder zit telkens een verbrandingskamer waar een ontploffing tot stand komt om de zuiger heen en weer te bewegen in de buis (cilinder). De zuiger zelf is magnetisch en rond de cilinder zitten elektrische wikkelingen zoals in een elektromotor. Door de verplaatsing van het magnetische veld (de free piston die van links naar rechts schuift) wordt stroom opgewekt in de wikkelingen rond de cilinder.

Dit type generator is bijzonder efficiënt omdat er veel minder wrijving ontstaat in vergelijking met een klassieke verbrandingsmotor waar een rotatieve beweging nodig is. Men maakt dus meer stroom met minder brandstof.

Libertine heeft vooral de werking van dit type motor - waar ook motorenbouwer Mahle aan werkt - geoptimaliseerd door een intelligente controlemodule te bedenken die instaat voor de voeding en de ontsteking van de verbrandingskamers. De ontwikkelaars geven aan dat dit type generator met allerhande (bio-)brandstoffen kan functioneren. Free piston-motoren zijn bovendien erg interessant omwille van hun compacte omvang zodat ze niet noodzakelijk in een klassieke motorruimte moeten worden gemonteerd.

Auto's krijgen in de toekomst steeds vaker een elektrische motor maar tal van modellen gaan ook een range extender of generator aan boord hebben. Die wekt dan via klassieke brandstof stroom op om de elektromotor te voeden of de batterij te laden. De free piston-motor is erg innovatief concept omdat het in feite een buis is waarin een zuiger (piston) van links naar rechts schuift. Op de uiteinden van de cilinder zit telkens een verbrandingskamer waar een ontploffing tot stand komt om de zuiger heen en weer te bewegen in de buis (cilinder). De zuiger zelf is magnetisch en rond de cilinder zitten elektrische wikkelingen zoals in een elektromotor. Door de verplaatsing van het magnetische veld (de free piston die van links naar rechts schuift) wordt stroom opgewekt in de wikkelingen rond de cilinder. Dit type generator is bijzonder efficiënt omdat er veel minder wrijving ontstaat in vergelijking met een klassieke verbrandingsmotor waar een rotatieve beweging nodig is. Men maakt dus meer stroom met minder brandstof. Libertine heeft vooral de werking van dit type motor - waar ook motorenbouwer Mahle aan werkt - geoptimaliseerd door een intelligente controlemodule te bedenken die instaat voor de voeding en de ontsteking van de verbrandingskamers. De ontwikkelaars geven aan dat dit type generator met allerhande (bio-)brandstoffen kan functioneren. Free piston-motoren zijn bovendien erg interessant omwille van hun compacte omvang zodat ze niet noodzakelijk in een klassieke motorruimte moeten worden gemonteerd.