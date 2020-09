Hoewel Lexus samen met Toyota de pionier is van de hybride aandrijving, lanceert de constructeur straks ook een volledig elektrisch aangedreven variant van de meest compacte crossover-model, de UX.

Deze Lexus deelt zijn platform met enkele Toyota-modellen en is op onze markt voorlopig enkel leverbaar met hybride motorisaties die een tweeliter benzinemotor combineert met een elektromotor. Omdat het niet om een plug-in versie gaat, haalt de zuinigste versie een CO2-emissie van 94 gram en daarom komt er nu ook een zuiver elektrische versie die geen koolstofdioxide uitstoot. Dat is niet alleen fiscaal gunstig voor de consument, het zal de constructeur ook in staat stellen om de globale CO2 als merk te drukken met het oog op de 95 gram norm die Europa oplegt. De elektrische versie is nu al op enkele Europese markten beschikbaar en zal in België in de eerste helft van volgend jaar bij de Lexus-dealer staan. Onder de motorkap zit een 204 pk sterke elektromotor die 300 Nm levert en garant staat voor een bijzonder comfortabel en soepel rijgedrag. Met een batterij van 50kWh die onder de vloer wordt gemonteerd, haalt hij een rijbereik van 300 km met één batterijlading (gemeten volgen de WLTP-norm. De Japanse luxeconstructeur voorziet een DC-snellaadfunctie en aan een conventionele laadpaal kan de Lexus éénfasig bijladen. In Nederland kost deze EV ongeveer 50.000 euro, maar het ziet er naar uit dat hij op onze markt een stuk goedkoper zal zijn, omdat in de Nederlandse prijs de zogenaamde 'bijtelling' wordt ingecalculeerd.(Belga)

