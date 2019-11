Ook Lexus gaat de 100% elektrische toer met de UX 300e. Deze crossover werd zopas in China onthuld en komt in 2021 naar ons land.

Lexus is al lang bezig met elektrificering en kent een ruim aanbod van modellen met een hybride aandrijving in zijn gamma. Ook de crossover UX 250h krijgt de hulp van een elektromotor. Nu brengt dat model een primeur voor het merk met de eerste 100% elektrische variant. Deze voorwielaangedreven UX 300e heeft een vermogen van 204 pk, een batterijcapaciteit van 54,3 kWh en een rijbereik van 400 kilometer. De Lexus UX 300e maakt gebruik van de aandrijving die Toyota ontwikkelde voor zijn elektrische C-HR, een versie die bij ons niet op de markt is. Het batterijpakket zit in vloer van de wagen opgeborgen, wat handig is voor de functionaliteit in het voertuig en bovendien een laag zwaartepunt verzekert, dat dan weer belangrijk is voor de rijdynamiek. Opladen kan zowel aan wisselstroom als aan gelijkstroom voor snelladers. In de loop van 2020 volgt de marktlancering van de Lexus UX 300e. De Belgische kopers zullen echter nog geduld moeten oefenen tot 2021. (Belga)