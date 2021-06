Lego biedt prachtige supersportwagens op schaal aan, maar deze Lamborghini Sian FKP 37 werd op ware grootte nagebouwd met de bekende plastic blokjes.

Dit Legomodel ziet er levensecht uit en dat is niet verwonderlijk als je weet dat het op schaal 1:1 werd gebouwd, met oog voor de kleinste details. Zo werken bijvoorbeeld ook de koplampen en de achterlichten van deze Sian FKP 37 echt. Dit kunstwerk is uniek en vormt het resultaat van een samenwerking tussen Lamborghini en Lego.

Er waren 400.000 Lego-blokjes van 154 verschillende soorten voor nodig, waarvan er een 20-tal speciaal voor dit project zijn gemaakt. Voor de ontwikkeling en de bouw van deze Sian in Lego hadden 15 medewerkers maar liefst 8.660 uur nodig.

Voor de liefhebbers: de Sian op schaal 1:1 is niet te koop. Wel staat er een fraai model op schaal 1:8 van deze hybride hypercar in de catalogus van Lego Technic. Een bijna even mooi maar betaalbaarder alternatief.

De Lamborghini Sian in Lego. © GF

Dit Legomodel ziet er levensecht uit en dat is niet verwonderlijk als je weet dat het op schaal 1:1 werd gebouwd, met oog voor de kleinste details. Zo werken bijvoorbeeld ook de koplampen en de achterlichten van deze Sian FKP 37 echt. Dit kunstwerk is uniek en vormt het resultaat van een samenwerking tussen Lamborghini en Lego. Er waren 400.000 Lego-blokjes van 154 verschillende soorten voor nodig, waarvan er een 20-tal speciaal voor dit project zijn gemaakt. Voor de ontwikkeling en de bouw van deze Sian in Lego hadden 15 medewerkers maar liefst 8.660 uur nodig.Voor de liefhebbers: de Sian op schaal 1:1 is niet te koop. Wel staat er een fraai model op schaal 1:8 van deze hybride hypercar in de catalogus van Lego Technic. Een bijna even mooi maar betaalbaarder alternatief.