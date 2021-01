Tot vijf à tien jaar geleden nam het aankoopproces van een nieuwe auto meerdere weken in beslag met meerdere bezoeken aan meerdere showrooms. Die laatste vormden als het ware het visitekaartje van de dealers. Het internet veranderde het koopgedrag compleet. Kandidaat-kopers kiezen hun auto online en bezoeken de dealer alleen nog voor de finale prijsonderhandeling en het ondert...

Tot vijf à tien jaar geleden nam het aankoopproces van een nieuwe auto meerdere weken in beslag met meerdere bezoeken aan meerdere showrooms. Die laatste vormden als het ware het visitekaartje van de dealers. Het internet veranderde het koopgedrag compleet. Kandidaat-kopers kiezen hun auto online en bezoeken de dealer alleen nog voor de finale prijsonderhandeling en het ondertekenen van de bestelbon. Daardoor kregen dealer en showroom een andere rol. Tegelijk focussen de constructeurs almaar sterker op het aspect beleving en het vormen van een merkcommunity. Dat zie je aan de manier waarop zij nieuwe modellen onder de aandacht proberen te brengen. Moderne reclamecampagnes hebben een compleet andere focus dan vijf jaar geleden. De automerken zijn ook alom present in de sociale media en laten hun nieuwigheden aanprijzen door merkambassadeurs en influencers. Van sommige merken krijg je de indruk dat ze liever een leuke vlog op youtube zien verschijnen dan een testverslag van een kritische autojournalist. In deze filosofie groeien showrooms uit tot een ontmoetingsplaats voor members van de merkcommunity die via diensten, events en acties onderdeel worden van het ecosysteem van het merk. Van een Frans automerk verwacht je dat in die nieuwe omgeving ook plaats is voor drank en spijs. Citroën opende in 105 (hoofd)steden verspreid over de hele wereld een zogenaamd La Maison Citroën. In de Brusselse deelgemeente Elsene namen Christian en Olivier Declercq een gelijkaardig initiatief: ze vormden hun Peugeot-Citroën-garage in de Edelknaapstraat in de populaire Kasteleinswijk om tot een bistro annex showroom. In een industriële setting brengt keukenchef Benjamin Lagarde gerechten op basis van kwaliteitsproducten op tafel. Lagarde verdiende zijn strepen als chef van Le Comptoir des Galeries in de Brusselse binnenstad. Hij experimenteert graag met Aziatische bereidingswijzen.