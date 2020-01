Lamborghini zag de verkoop van nieuwe auto's in 2019 met 43 procent stijgen tot 8.205 exemplaren. Deze uitzonderlijke resultaten dankt de constructeur vooral aan de goede verkoopcijfers van de nieuwe Urus SUV.

De verkoop van Lamborghini is de afgelopen negen jaar onafgebroken gegroeid, maar 2019 sloeg alle records, dankzij de komst van de Urus, het nieuwste Lambo-model. Deze sportieve SUV was wereldwijd op zijn eentje goed voor 5.000 verkochte exemplaren, wat nagenoeg even veel is als het totale verkoopcijfer voor 2018.

Het Lamborghini-dealernet blijkt goed georganiseerd te zijn met 165 verdelers in 51 landen. Met 2.374 verkochte modellen blijft de Verenigde Staten de grootste markt, gevolgd door het vasteland van China, Hongkong en Macau (770), het Verenigd Koninkrijk (658), Japan (641), Duitsland (562), het Midden-Oosten (387), Canada (376 ) en Italië (370). In België heeft de DIV in 2019 33 Lamborghini's geregistreerd.

Hoewel de Urus de zaken sterk heeft versneld, zijn de V10- en V12-coupémodellen eveneens succesvol. Zo verkocht Lamborghini na een productietijd van vijf jaar de 14.000ste Huracan, zodat dit tot op heden de best verkochte Lamborghini aller tijden is. Als de Urus de volgende jaren zijn succesverhaal doorzet, zou die titel mogelijk naar de Lamborghini SUV gaan. Ondanks dit succes heeft Lamborghini besloten om niet aanwezig te zijn op het volgende Autosalon van Genève 2020, omdat de constructeur de voorkeur geeft aan het organiseren van meer originele en exclusieve evenementen voor de klanten en de pers.(Belga)

