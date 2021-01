De markt van luxeauto's had niet echt te lijden onder de coronacrisis: in 2020 groeide Bentley in ons land met 4,17% en verkocht Lamborghini zelfs 21,21% meer wagens.

De luxemerken van invoerder D'Ieteren deden het ver van slecht in 2020. Terwijl de automarkt met 21,55% is gekrompen ten gevolge van de coronacrisis, lieten Bentley en Lamborghini een forse groei optekenen. Van het Engelse prestigemerk werden 100 nieuwe voertuigen ingeschreven of 4,17% meer dan een jaar voordien.

Nog spectaculairder was het resultaat van het Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini dat ruim 21% meer bestelbons wist binnen te halen in 2020.

Het team van David Favest dat Lamborghini Brussels en Bentley Brussels runt, mag zich dus in de handen wrijven, zeker omdat de vooruitzichten voor 2021 eveneens veelbelovend zijn. Ook beide prestigemerken plannen speciale acties in deze 'salonperiode', die tradtioneel zeer belangrijk is voor de verkoop van nieuwe wagens. Al zal dit nu met de coronamaatregelen natuurlijk in aangepaste omstandigheden gebeuren. Daarom voorziet men de #One2OneXperience op afspraak. Dit systeem maakt een live interactie tussen de klant en de merkambassadeur mogelijk vanuit de showroom. Er zijn twee formules voorzien. Bij de "Store-Out One2One"-aanpak wordt volledig op afstand gewerkt met filmpjes vanuit de showroom over de verschillende modellen en verloopt het videocontact via Teams. Er is ook de "Store-In One2One" waar men naast de filmpjes, een exclusieve 'Covid-Safe' meeting plant met gereserveerde parkeerplaats, timeslot, testrit met een gedesinfecteerde auto en een gift bag.

Bentley Flying Spur V8 © GF

Bij Bentley worden vier modellen getoond: de nieuwe Continental GTC Convertible Mulliner Amalfi, de Continental GT V8 Grey Shadow & Carbon Look, de Flying Spur V8 Grey Shadow & Carbon Look en de Bentayga V8 Grey. In de showroom van Lamborghini staan eveneens vier modellen te pronken: de Hurracan 2WR, de de Hurracan Roadster AWD, de Urus en de Aventador S Roadster.

De luxemerken van invoerder D'Ieteren deden het ver van slecht in 2020. Terwijl de automarkt met 21,55% is gekrompen ten gevolge van de coronacrisis, lieten Bentley en Lamborghini een forse groei optekenen. Van het Engelse prestigemerk werden 100 nieuwe voertuigen ingeschreven of 4,17% meer dan een jaar voordien. Nog spectaculairder was het resultaat van het Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini dat ruim 21% meer bestelbons wist binnen te halen in 2020.Het team van David Favest dat Lamborghini Brussels en Bentley Brussels runt, mag zich dus in de handen wrijven, zeker omdat de vooruitzichten voor 2021 eveneens veelbelovend zijn. Ook beide prestigemerken plannen speciale acties in deze 'salonperiode', die tradtioneel zeer belangrijk is voor de verkoop van nieuwe wagens. Al zal dit nu met de coronamaatregelen natuurlijk in aangepaste omstandigheden gebeuren. Daarom voorziet men de #One2OneXperience op afspraak. Dit systeem maakt een live interactie tussen de klant en de merkambassadeur mogelijk vanuit de showroom. Er zijn twee formules voorzien. Bij de "Store-Out One2One"-aanpak wordt volledig op afstand gewerkt met filmpjes vanuit de showroom over de verschillende modellen en verloopt het videocontact via Teams. Er is ook de "Store-In One2One" waar men naast de filmpjes, een exclusieve 'Covid-Safe' meeting plant met gereserveerde parkeerplaats, timeslot, testrit met een gedesinfecteerde auto en een gift bag.Bij Bentley worden vier modellen getoond: de nieuwe Continental GTC Convertible Mulliner Amalfi, de Continental GT V8 Grey Shadow & Carbon Look, de Flying Spur V8 Grey Shadow & Carbon Look en de Bentayga V8 Grey. In de showroom van Lamborghini staan eveneens vier modellen te pronken: de Hurracan 2WR, de de Hurracan Roadster AWD, de Urus en de Aventador S Roadster.