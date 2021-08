Lamborghini viert de vijftigste verjaardag van zijn Countach met een moderne interpretatie van deze iconische sportwagen. De LPI 800-4 is nauw verwant met de Sian en maakt gebruik van een hybride aandrijving.

De Lamborghini Countach is één van de meest spectaculaire sportwagens uit de vorige eeuw die van 1974 tot 1990 werd geproduceerd en toen de muur van vele tienerkamers sierde. Dit model neemt dan ook een bijzondere plaats in de merkgeschiedenis in. Zodoende kon de fabriek in Sant'Agata Bolognese niet anders dan de 50ste verjaardag van de opvolger van de eveneens legendarische Miura eens stevig in de bloemetjes te zetten.

Van de Lamborghini Countach LPI 800-4 worden 112 stuks gemaakt. © GF

Hoe kan dat beter dan door deze klassieker nieuw leven in te blazen? De Countach anno 2021 kreeg het toevoegsel 'LPI 800-4' en brengt geen kopie maar een hedendaagse herinterpretatie van het originele model, waarbij de strakke en viriele trekken duidelijk herkenbaar blijven.

Ook de technische basis is hedendaags want er is beroep gedaan op de structuur van de Sian, inclusief de hybride V12 met een systeemvermogen van 814 pk, de vierwielaandrijving en de sequentiële zevenversnellingsbak. De Countach LPI 800-4 zet 1.595 kg op de weegschaal, sprint in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 355 km/u.

De Countach LPI 800-4 wordt zeker een exclusief hebbeding want Lamborghini gaat er slechts 112 exemplaren van produceren. Dat aantal verwijst trouwens naar de productcode van de originele Countach: LP112. De prijs van deze exclusieve supercar is niet bekendgemaakt. De eerste wagens worden begin 2022 afgewerkt en aan hun gelukkige eigenaars geleverd.

Oud en nieuw broederlijk naast elkaar. © GF

