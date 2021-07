Kia hangt zijn Sorento aan de stekker. De SUV wordt daarmee fiscaal interessanter en is één van de weinige plug-in hybride SUV's met zeven zitplaatsen in deze klasse.

Wie een grote en polyvalente gezinsauto zoekt als bedrijfswagen, kijkt wellicht uit naar een ruimere SUV met een plug-in hybride aandrijving omwille van de gekende fiscale redenen. Naast de dure premiummerken is de keuze beperkt en neemt de Kia Sorento PHEV een unieke positie in omdat hij ook met zeven zitplaatsen verkrijgbaar is.

Nu is 55.590 euro geen echte bodemprijs en 5.500 euro duurder dan de basisversie met dieselmotor. Maar natuurlijk zorgt de 38 g/km CO2-uitstoot voor een volledige aftrekbaarheid en krijg je daarmee in de eindafrekening tot zeer veel waar én ruimte voor je geld.

De Sorento PHEV is een zeer ruime plug-in hybride SUV. © GF

1,6 liter per 100 km

De plug-in hybride aandrijving combineert een 91 pk sterke elektromotor die tussen de 1.6 benzinemotor met 180 pk en de zestrapsautomaat werd geplaatst. Dat levert een systeemvermogen van 265 pk op. De elektriciteit wordt opgeslagen in een 13,8 kWh lithium-ion-batterij, die zich onder de voorstoelen bevindt en dus geen laadruimte inpikt.

Via de ingebouwde lader van 3,3 kW neemt een volledige laadbeurt 3 uur en 25 minuten in beslag. Daarmee zou je het WLTP-normverbruik van 1,6 l/100 km moeten halen, aangezien de accu tot 54 km elektrisch rijden toelaat. Daarna jaagt de 1.6 T-GDi er weer minstens 8 l/100 km benzine door.

Onderweg overtuigt de Sorento PHEV met zijn vinnigheid, rijcomfort en degelijk afgewerkt interieur. Dat is voorzien van een resem recente snufjes op vlak infotainment en veiligheid, die je aanstuurt via het digitale dashboard met een display dat doorloopt tot op de middenconsole.

Kort, deze vierwielaangedreven plug-in hybride Sorento, met indien gewenst zeven zitplaatsen, heeft heel wat troeven in huis en biedt net als elke Kia een garantie van 7 jaar als kers op de taart.

De Sorento PHEV kan tot 54 km zuiver elektrisch rijden. © GF

