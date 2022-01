Kia roeit tegen de stroom in en ziet voor het derde jaar op rij zijn marktaandeel groeien. Opmerkelijk want de Koreaanse constructeur is het enige niet-premiummerk van betekenis dat hierin slaagt.

De mooie resultaten zijn niet vreemd aan de recente modelwissels die het merk heeft doorgevoerd op de populaire Sportage (het compacte SUV-model), de Ceed en de Stonic. Eind vorig jaar werd daar ook de nieuwe 100% elektrisch aangedreven EV6 aan toegevoegd die zijn technische basis deelt met de even succesvolle Hyundai Ioniq 5.

Kia houdt opvallend goed stand op de markt van de privé-kopers, terwijl de fleetmarkt bij de meeste andere automerken de sterkhouder is in deze moeilijke omstandigheden. Lees: Covid en de aanhoudende toeleveringsproblemen voor halfgeleiders. Maar toch steeg het aandeel van de fleetverkoop voor Kia ook 2021. Dat is niet verwonderlijk want Kia heeft inmiddels 10 (deels) elektrisch aangedreven voertuigen in zijn portfolio met de gebruikelijke technologieën: mild hybride, hybride, plug-in hybride en 100% elektrisch.

Kia stelt trots in een mededeling dat het marktaandeel is gestegen van 2,7 % (in 2019), over 3% (2020) naar 3,5% (2021). In absolute aantallen kende 2021 ook een stijging tegenover 2020 (13.347 tegenover 12.776 voertuigen), maar in vergelijking met referentiejaar 2019 is er nog steeds een lichte daling. Toen werden nog meer dan 14.800 Kia's verkocht.

