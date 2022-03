Onder de zeven kanshebbers was er slechts één met een verbrandingsmotor (Peugeot 308), elektrische aandrijving is nu eenmaal de toekomst.

Dat een elektrisch aangedreven wagen als winnaar van de Car of the Year 2022 uit de bus zou komen, daar bestond weinig twijfel. Onder de zeven kanshebbers was er slechts één met een verbrandingsmotor (Peugeot 308), elektrische aandrijving is nu eenmaal de toekomst.

Dat de Kia EV6 uiteindelijk de meeste punten van de 61-koppige internationale jury heeft bekomen, ook dat stond in de sterren geschreven. De tweede plaats van de Renault Mégane E-Tech Electric was evenmin een grote verrassing net zomin als de derde plaats van de Hyundai Ioniq5. De Zuid-Koreaanse autogroep Hyundai/Kia was zodoende met twee technisch bijna identieke auto's in de top 3 vertegenwoordigd. Een unicum in de geschiedenis van de wedstrijd.

Maandagnamiddag 28 februari maakte jury-voorzitter Frank Janssen in Genève de uitslag bekend.

Uitslag

1. Kia EV6 279 punten

2. Renault Mégane E-Tech Electric 265

3. Hyundai Ioniq5 261

4. Peugeot 308 191

5. Skoda Enyaq IV 185

6. Ford Mach-E 150

7. Cupra Born 144

