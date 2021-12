Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Tot voor kort was het gebruik van een Tesla Supercharger voorbehouden aan de eigenaren van een Tesla.

Het Amerikaanse merk wil zijn laadnetwerk geleidelijk aan openstellen voor niet-Tesla-rijders en heeft in november 2021 tien locaties in Nederland vrijgegeven in het kader van een proefproject. Om met je auto te kunnen laden aan een Supercharger moet je de Tesla-app downloaden en een account aanmaken.

Het laden bij de Tesla-laadpaal is uiteraard niet gratis. Niet-Tesla-rijders betalen meer dan Tesla-eigenaren. De tarieven zouden in de toekomst kunnen variëren op basis van de bezettingsgraad van het station. Welke elektrische auto's kunnen laden bij Tesla? Alle modellen die zijn uitgerust met de CCS-plug (Combined Charging Standard), die gehanteerd wordt door het gros van de automerken, inclusief Polestar.

Wanneer de Belgische Superchargers toegankelijk worden voor niet-Tesla-rijders en voor welke tarieven, dat is vooralsnog niet duidelijk.

