Jeep Winter Experience: spelen in de sneeuw

Bezoekers van het toeristische dorpje in het hart van Valle d'Aosta in de buurt van Champoluc, kunnen 4x4-rijden met Jeep-modellen zoals de nieuwe Wrangler Rubicon en Sahara, de Renegade Trailhawk, de Cherokee Limited 4x4, de Compass Limited 4x4 en de krachtige Grand Cherokee Trackhawk.

Jeep is momenteel het snelst groeiende automerk op de Europese markt (EU28 + EFTA), want de omzet is bijna 50% gestegen vergeleken met 2017. Bovendien staat de 4x4-specialist op het punt om een recordgroei van 15 opeenvolgende maanden op te tekenen.

Het merk richt zich op nieuwe doelstellingen in 2019, te beginnen met de productie van de Jeep Compass in de Italiaanse fabriek van Melfi, waar ook de pre-productie van de Renegade Hybrid Plug-in binnenkort zal worden opgestart.(Belga)