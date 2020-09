De eerste septemberweek was superdruk voor Jeep. Het Amerikaanse satellietmerk van FCA (Fiat Chrysler Automobiles) lanceerde drie nieuwe modellen die het succes van Jeep in Europa moeten bestendigen. Twee nieuwkomers zijn verkrijgbaar als plug-inhybride.

29 september 2009. Fiat-topman Sergio Marchionne maakt bekend dat de Italiaanse autogroep een alliantie aangaat met het noodlijdende Amerikaanse Chrysler. De internationale zakenwereld onthaalt het nieuws op gemengde gevoelens. De dramatische afloop van een vorige alliantie tussen Chrysler en Mercedes ligt nog te fris in het geheugen. Bovendien verkeren Fiat en zijn satellietmerken Alfa Romeo, Lancia en Maserati zelf ook in financiële moeilijkheden. Spotprenten van toen schetsen het beeld van twee lamme figuren die elkaar proberen te ondersteunen, zo goed en zo kwaad als dat kan.

Wat volgt is een aaneenschakeling van financiële constructies die alle de signatuur dragen van Sergio Marchionne, in 1952 uit Italiaanse ouders geboren maar opgegroeid in Canada. De non-conformist avant la lettre geniet internationale naam en faam als succesrijke bankier en komt via via in aanraking met de schatrijke Italiaanse ondernemersfamilie Agnelli, stichter en hoofdaandeelhouder van Fiat. Het zakenimperium van de Agnelli's omvat daarnaast vele kleine en grote bedrijven in uiteenlopende sectoren, tot en met de media en de bekende voetbalclub Juventus Turijn. De familie onderhoudt ook bevoorrechte relaties met de politieke elite in Rome. In 2004 gaat Marchionne in op een vraag van de Agnelli's om orde op zaken te komen stellen in Turijn en Milaan. Een aartsmoeilijke opdracht die hij met wisselend succes tracht te volbrengen. Hij lanceert het ene reorganisatieplan na het andere waarbij hij de sportieve luxemerken Alfa, Lancia en Maserati bewust in een tweederangsrol duwt. Marchionne geeft prioriteit aan de wederopstanding van het volumemerk Fiat. Daarnaast zet hij de schaar in de budgetten voor de ontwikkeling van nieuwe modellen en innovatieve technologieën waardoor Fiat & Co de aansluiting verliezen met hun Europese en Aziatische concurrenten. Vanuit het oogpunt van vandaag wekt dat misschien weinig verwondering maar weet dat Fiat in de jaren zestig en zeventig nummer twee in Europa en nummer vijf in de wereld was.Marchionne die na een korte ziekte in de zomer van 2018 overleed, komt de verdienste toe dat hij de Italiaanse autogroep in 2009 van de ondergang heeft gered door de alliantie met Chrysler. Maar meer ook niet. FCA, de Italiaans-Amerikaanse autogroep met maatschappelijke zetel in het fiscaal voordelige Nederland, is niet uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler. Sterker nog, dezer dagen wordt in Parijs en Turijn de laatste hand gelegd aan een alliantie tussen FCA en de Frans autogroep PSA (Peugeot/Citroën/DS/Opel). Het initiatief daartoe is genomen door PSA-topman Carlos Tavares die in 2021 de sterke man binnen de nieuwe autogroep Stellantis. Die is op papier groter dan de alliantie Renault/Nissan/Mitsubishi, de huidige nummer drie in de autowereld. Dat neemt niet weg dat het merk Jeep een verrijking betekent voor de Europese automarkt. Met die kanttekening dat enkel de Wrangler en Cherokee authentieke Amerikaanse Jeep-modellen zijn. De Compass en Renegade dragen weliswaar het Jeep-label maar zijn in feite afgeleide Fiat-modellen die de schijn wekken dat zij stoere Amerikaanse binken zijn. Niet te vergeten: zowel Wrangler als Cherokee beschikken in Europa over een trouwe schare believers die Defenders-rijders hooguit een beleefde blik gunt. Voor geen geld ter wereld zijn die diehards bereid hun Wrangler of Cherokee in te ruilen tegen een SUV van Duitse of Japanse makelij. No way. Om hun American Dream te kunnen waarmaken, moeten die in Europa vaak hoge taksen betalen. So what? Eens Jeep, altijd Jeep! Een slimmerd die zich een Jeep Renegade xe of Compass xe aanschaft, omzeilt de 'groene' belastingen. Die koopt immers een lookalike Jeep, want made in Italy op basis van een Fiat-chassis én sinds kort ook leverbaar als plug-in hybride, dus ook milieuvriendelijk. Om volgend jaar geen torenhoge boetes aan Europa te moeten betalen voor het niet-behalen van de Europese CO2-doelstelling van 95 g/km beschikken de Renegade 4xe en Compass 4xe immers over hybrideaandrijving in de vorm van een 1.3 l. turbobenzinemotor met een vermogen van 130 of 180 pk en twee kleinere elektromotoren met een vermogen van omgerekend 60 pk die hun stroom halen uit een lithium-ionbatterij van 11,4 kWh. Die garandeert een zuiver elektrische actieradius van 50 kilometer (WLTP) en een gemiddeld verbruik van 2 l/100 km (WLTP) alsook een CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km. Hoeveel minder gram CO2 specifieert Jeep niet en dat verwondert mij. Want elke gram minder of meer bij de berekening van CO2-uitstoot op het einde van het jaar kan de balans in deze of gene richting doen uitslaan. Zit hier een addertje onder het gras? Lees verder onder de foto'sBeide nieuwkomers zijn uitgerust met een 6-traps automaat, beschikken over vierwielaandrijving en de nodige hulpsystemen (4WD Low en Hill Descent Control) om off road niet in moeilijkheden te komen wanneer het plots steil bergop of bergaf gaat. De bestuurder kan bovendien kiezen uit vier rijmodi (Auto, Snow, Mud&Sand en Rock). Op een veeleisende off road piste in de omgeving van Turijn hebben we enkele weken geleden de alleterreinkwaliteiten van beide nieuwkomers kunnen testen. Na afloop waren we aangenaam verrast door de overtuigende indruk die zij maakten. Op geen enkel moment voelden we ons op ons ongemak of in gevaar. Hoed af. Spijtig genoeg konden noch de Renegade noch de Compass die positieve lijn doortrekken tijdens een korte roadtest op de gewone weg, lees 25 kilometer autostrade en 35 kilometer plattelandswegen. Hoewel de 240 pk-versie in 7,5 seconden van 0 naar 100 km/u spurt en over een koppel van 270 Nm beschikt, bleven we enigszins op onze honger zitten. Misschien waren onze verwachtingen te hoog gespannen na mijn euforische off road ervaring. In vergelijking met gelijkaardige modellen van andere constructeurs ontbreekt het de Renegade 4xe en Compass 4xe aan dat tikkeltje extra op het vlak van rijdynamiek en comfort dat we terugvinden bij sommige modellen van de Duitse en Franse merken, niet bij alle voor alle duidelijkheid. Qua aanbod aan assistentie- en infotainmentssystemen of het niveau van afwerking en gebruikte materialen is er weinig verschil met de directe concurrenten uit hetzelfde prijssegment. In het voordeel van met name de Renegade 4xe spreekt zijn stoer en eigenzinnig voorkomen waarmee hij refereert aan zijn Amerikaanse roots en zich duidelijk onderscheidt van de softe compacte SUV's op de markt. Een kolfje naar de hand dus van diehards met groene ogen die af en toe ontspanning zoeken in de natuur. Wat de toekomst brengt voor Jeep is koffiedik kijken. Feit is dat de nieuwe topman Tavares kost wat kost voet aan de grond wil krijgen in de Verenigde Staten. Om dat doel te bereiken, zal hij ongetwijfeld beroep doen op de knowhow en ervaring van Jeep op de Amerikaanse markt. Niet te vergeten, Jeep is het oudste SUV-merk ter wereld met een geschiedenis die teruggaat tot het begin van de Tweede Wereldoorlog.