In de nieuwe James Bond-film 'No Time to Die' ging één van de hoofdrollen naar de Jaguar XF die voor zeer spectaculaire achtervolgingsscènes zorgt.

In de nieuwe James Bond-film 'No Time to Die' zitten natuurlijk weer achtervolgingsscènes waarbij de slechteriken 007 erg spectaculair op de hielen zitten en er heel wat brokken vallen. De geheimagent haalde dit keer zelf zijn oude, vertrouwde Aston Martin DB5 van stal. Maar zijn belagers konden beschikken over zeer recente vervoermiddelen.

Daaronder ook twee exemplaren van de Jaguar XF. In het Zuid-Italiaanse stadje Matera jagen deze berlines zeer heftig op de geheimagent. Ze zigzaggen door de smalle, kronkelende straten, over piazza's en van kasseitrappen. Geen enkele steeg lijkt te smal en geen enkele bocht te scherp. Niet slecht voor de statige sedan die normaal rustig en beheerst door het verkeer zoeft.

De XF in de jacht op 007. © GF

Chris Corbould, special effects & action vehicle supervisor voor 'No Time to Die' zegt daarover: "De Jaguar XF was een fantastische keuze voor de uiterst intensieve achtervolgingen. We proberen altijd de grenzen te verleggen in onze stunts. Er werd dan ook geen enkel compromis gesloten bij deze scènes. Met nauwelijks enkele centimeters ruimte in de smalle steegjes was er geen marge voor fouten en liet de XF geen twijfel bestaan over zijn prestaties en rijdynamiek."

'No Time to Die' is nu in de bioscoop te zien en werd geregisseerd door Cary Joji Fukunaga. Daniel Craig kroop voor de vijfde en laatste keer in de huid van Ian Flemings James Bond 007.

