De groep Jaguar Land Rover stapt in het Tucana-project, een programma dat vier jaar loopt en tot doel heeft om het Verenigd Koninkrijk mondiale leider te maken op vlak van koolstofarme technologie.

.

Jaguar en Land Rover hebben een traditie in het gebruik van lichte materialen zoals aluminium. Dat werd initieel gebruikt om de prestaties te optimaliseren en in een recenter verleden bleek het een probaat middel om verbruik en emissie te drukken.

Nu wil de groep een stap verder gaan door op grote schaal composietmaterialen zoals koolstof- en glasvezel aan te wenden bij de bouw van (elektrische) modellen. Jaguar en Land Rover willen wil bijzonder lichte voertuig- en aandrijfstructuren ontwikkelen die geen moeite hebben om het aanzienlijke aandrijfkoppel van de elektrische motoren te verwerken.

De groep wil tal van elementen van staal en aluminium vervangen door onderdelen van composiet. Een gemiddeld model zal 35 kg minder op de weegschaal zetten waardoor een elektrische auto met dezelfde batterijcapaciteit een groter rijbereik kent. Een bijkomende maar interessante nevenwerking van deze technologie is dat de stijfheid van de voertuigen met een derde toeneemt. Dat biedt voordelen op vlak van veiligheid (bescherming van de inzittenden bij een aanrijding) en het verhoogt de dynamische prestaties van de wagens.

Tussen 2023 en 2032 wil het Tucana-project finaal de uitstoot van 4,5 miljoen ton CO2 voorkomen door de uitrol van elektrisch aangedreven voertuigen te versnellen en hun energieverbruik te beperken

