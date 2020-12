In 2021 viert Jaguar de 60e verjaardag van de iconische E-Type met de introductie van een nieuwe beperkte reeks van de 575 pk sterke V8 Supercharged F-Type ''Heritage 60 Edition'.

Van deze vierwielaangedreven sportwagens zullen wereldwijd slechts zestig exemplaren worden verkocht, die stuk voor stuk met de hand worden afgewerkt door de personaliseringsexperts van SV Bespoke. De speciale herdenkingsuitrusting omvat de lak Sherwood Green, een originele E-Type-kleur die al sinds de jaren 60 niet meer verkrijgbaar is op een nieuwe Jaguar, en een met Oxford-leder bekleed tweekleurig interieur in Caraway en Ebony dat normaal niet verkrijgbaar is op de F-Type. De nieuwe Limited Edition kreeg bovendien een unieke aluminium sierlijst op de middenconsole, geïnspireerd op de behuizing van de achteruitkijkspiegel, het 'E-Type 60th anniversary'-logo gebosseleerd op de hoofdsteunen van de lichte Performance-zetels en 'E-Type 60'-logo's die hij deelt met de beperkte reeks E-Type 60-Collection-modellen die eerder dit jaar werden aangekondigd door Jaguar Classic. Herdenkingsplaatjes op de drempels, een 'SV Bespoke'-plaatje en tapijten met Caraway-rand zorgen voor de finishing touch. De F-Type Heritage 60 Edition is verkrijgbaar als Coupé en Cabriolet met exclusieve gesmede 20" lichtmetalen velgen in Gloss Black met Diamond-Turned-afwerking, koetswerkaccenten in Gloss Black en Chrome, en zwarte remklauwen. (Belga)

