Jaguar komt met een doorgedreven facelift van de F-type. De nieuweling krijgt vooral een nieuwe neus, een digitaal dashboard en een aangepast gamma motoren, waarbij de meest tot de verbeelding sprekende zescilinder sneuvelt.

Je herkent de vernieuwde Jaguar F-type meteen aan de gewijzigde koplampen die horizontaal worden ingeplant op de hoeken van het koetswerk en onderaan L-vormige led dagrijlichten krijgen. De Britse sportwagenfabrikant vernieuwt zowel de coupéversie als de roadster en de nieuwste 'Cat' is meteen bestelbaar en kost minstens 65.100 euro.

Ook op technisch vlak wordt heel wat vernieuwd want de drieliter zescilindermotoren worden geschrapt uit het gamma. De basisversie wordt de tweeliter viercilinder turbomotor die 300 pk levert. Helemaal bovenaan het gamma is er nog steeds de 5.0 V8-versie die 450 of 575 pk levert. Alle motorisaties worden overigens aan een automatische Quickshift versnellingsbak gekoppeld, een handgeschakelde versie verdwijnt eveneens uit het gamma.

De 5.0 motor is desgewenst ook beschikbaar met vierwielaandrijving. Of er ook aan de gewichtshuishouding werd gewerkt, is niet duidelijk. De V8-versie van het uittredende model was immers behoorlijk zwaar op de neus en de zescilindermotor bood wat dat betreft een beter compromis. Die laatste is overigens op andere continenten nog steeds leverbaar. Binnenin de tweezitter komt ook een vernieuwd dashboard met een digitale tellerpartij dat de bestuurder kan personaliseren. Verder biedt de F-type ook connectiviteit met Apple Car Play en Android Auto. (Belga)