Jaguars meest iconische model, de E-Type, wordt 60 en de Britse sportwagenconstructeur viert dit met een beperkte reeks van gerestaureerde E-Type modellen.

Deze klassiekers zijn gebaseerd op bestaande modellen met de 3.8 liter zescilindermotoren. De gerestaureerde wagens zijn geïnspireerd op de '9600 HP' en de '77 RW'-modellen die Jaguar in 1961 op het autosalon van Genève heeft voorgesteld.

De gerestaureerde auto's krijgen dezelfde kleurenset als weleer en een specifiek E-type 60-logo op de motorkap, de brandstofdop en de toerenteller. De wagens die destijds op de Zwitserse motorshow te zien waren, werden door Jaguars toenmalige testpiloot Norman Dewis en Bob Berry, toen persverantwoordelijke, over de weg naar Genève gereden. Als knipoog naar die legendarische rit, is in de aluminium bekleding van de middenconsole de kaart van deze route gegraveerd.

Er worden in totaal zes paren van de E-Type gebouwd en elk paar bestaat uit een coupé en een roadster. Deze classics krijgen de 3.8 liter motor uit de XK en worden voorzien van een vijfversnellingsbak met een korte gearing. De motoren krijgen een kleine update in de vorm van een elektronische ontsteking en een lichtmetalen koelradiator zodat de wagen bedrijfszekerder wordt.

In het interieur zit ook hedendaags infotainment (bluetooth connectiviteit en een navigatiesysteem) met een klassieke look. De klanten van deze voertuigen zullen in de zomer van 2022 de route van Coventry naar Genève overdoen aan het stuur van hun neoklassiekers.

