(Auto)merken grijpen vaak betekenisvolle verjaardagen aan om speciale series van een of meerdere populaire modellen uit te brengen. Zo leverde 110 jaar Alfa Romeo ons de Giulia GTA op, een verwijzing naar de legendarische Giulia Sprint GTA uit 1965.

De viering van 110 jaar Alfa Romeo verliep door corona in mineur. Gelukkig hadden de Alfa-stylisten en ingenieurs niet stilgezeten. In stilte hadden ze alles uit de kast gehaald en lieten de Giulia een metamorfose ondergaan waardoor hij helemaal herinnert aan het roemrijke sportieve verleden van Alfa Romeo.

...

De viering van 110 jaar Alfa Romeo verliep door corona in mineur. Gelukkig hadden de Alfa-stylisten en ingenieurs niet stilgezeten. In stilte hadden ze alles uit de kast gehaald en lieten de Giulia een metamorfose ondergaan waardoor hij helemaal herinnert aan het roemrijke sportieve verleden van Alfa Romeo. De afkorting GTA staat voor Gran Turismo Alleggerita - dat laatste is Italiaans voor 'verlichting' - en werd in 1965 voor het eerst gebruikt voor de Giulia Sprint GTA, een speciale versie van de Sprint GT. Het koetswerk van de GTA was een kopie van de Sprint GT, maar dan wel vervaardigd uit aluminium, om gewicht te sparen. En niet een klein beetje: de GTA woog amper 745 kg, of 205 kg minder dan de GT. Autodelta, het raceteam van Alfa, nam ook de motor onder handen waardoor die over 175 pk beschikte. Ruim voldoende om driemaal op rij het European Touring Car Championship te winnen. Naar het voorbeeld van hun collega's in 1965 probeerde de nieuwe generatie Alfa-ingenieurs en stylisten om de Giulia GTA lichter en performanter te maken. Ze konden daarvoor rekenen op de knowhow en de hulp van de specialisten van het Alfa Romeo Sauber F1-fabrieksteam. Weet dat Alfa Romeo in 1950 de eerste Grand Prix uit de geschiedenis van de formule 1 won. De verjaardageditie is 100 kg lichter dan het seriemodel dankzij het gebruik van lichte metalen zoals titanium en koolstofvezel. De speciale achterspoiler en actieve splitter vooraan zorgen voor meer downforce en dat is nodig om de Giulia GTA in bedwang te kunnen houden. Die heeft inmiddels de koosnaam 'Il Mostro' gekregen, Italiaans voor monster. Onder de motorkap vinden we immers een krachtige 2.9 V6 Bi-Turbomotor met een vermogen van 540 pk en een verhouding gewicht/vermogen van 2,82 kg/pk die de bolide in amper 3,6 seconden van 0 naar 100 km/u katapulteert. Adembenemend en beangstigend tegelijkertijd. Van de Giulia GTA en zijn extreme versie GTAm worden slechts 500 exemplaren gebouwd, stuk voor stuk genummerd en gecertificeerd: ze bezitten nu al de status van collector's item. De eigenaars ontvangen een helm van Bell in speciale GTA-kleuren, een race-uitrusting van Alpinestars en ook een rijcursus die de Alfa Romeo Driving Academy ontwikkelde.