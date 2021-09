Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De Belgische consument betaalt gemiddeld 27,92 cent/kWh (Kilowattuur) voor elektriciteit.

Dat is beduidend meer dan in de meeste van onze buurlanden. Ter vergelijking: in Frankrijk kost stroom 20,2 cent/kWh, in Nederland slechts 17,1 cent/kWh. Op Europees grondgebied moet je enkel in Duitsland (30,43 cent/kWh) en Denemarken (28,33 cent/kWh) meer neerleggen. De absolute prijsklopper is Bulgarije, dat amper 9,97 cent/kWh aanrekent.

Vooral de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen zijn verantwoordelijk voor de hoge elektriciteitsfactuur, zo blijkt uit een recente studie van PricewaterhouseCoopers. Liefst een derde van de stroomprijs in ons land wordt opgeslokt door accijnzen. Opnieuw ter vergelijking: in Bulgarije bedragen accijnzen 17 procentvan de stroomprijs, in Nederland nauwelijks 3 procent.

De afgelopen 10 jaar is elektriciteit in België ongeveer een kwart duurder geworden. Verwacht wordt dat die prijs in 2022 verder zal stijgen.

