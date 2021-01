Ons land ontvangt in augustus een manche van het wereldkampioenschap rally als vervanging van de afgelaste proef in Noord-Ierland.

Ook de organisatoren van autosportevenementen staan voor grote uitdagingen door de coronacrisis. Veel wedstrijden werden in 2020 geannuleerd of uitgesteld. De organisatoren van de Renties Ypres Rally Belgium kunnen ervan meespreken.

Ze kregen de WRC-slotmanche van 2020 toegewezen maar die werd in extremis afgelast door de slechtere coronacijfers in ons land. Nu volgt een herkansing met een manche in augustus waarvan de exacte datum nog moet worden bepaald.

Dit is een primeur want nooit eerder mocht ons land een manche van het wereldkampioenschap rally verwelkomen. België wordt het 35ste land dat het WK rally aandoet sinds zijn ontstaan in 1973. De Rally van Ieper is niet aan zijn proefstuk toe want al sinds 1965 razen de rallybolides door de Westhoek en stond de wedstrijd onafgebroken op de nationale en internationale kalender.

Het centrum van de Renties Ypres Rally Belgium 2021 wordt de Grote Markt in Ieper, een prachtig pitoresk en historisch kader voor het servicepark van de wedstrijd. Aan de start in Ieper verschijnt ook de Belgische Hyundai-rijder Thierry Neuville die deze rally al won in 2018 en ook nu tot de favorieten behoort.

De organisatoren verwachten 140 wagens aan de start zodat het spektakel verzekerd is. Hopelijk is de coronacrisis tegen augustus voldoende ingedijkt zodat de eerste Belgische manche van het wereldkampioenschap rally ooit, effectief kan plaatsvinden.

