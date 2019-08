Hyundai Motor Group onthult een elektrische step, die erg compact en praktisch is en een actieradius van ongeveer 20 kilometer biedt. Voor de Koreaanse fabrikant zouden alle constructeurs een dergelijk vervoermiddel in al hun auto's moeten integreren.

Alle autofabrikanten denken vandaag na over multimodaal transport om onze mobiliteit te verbeteren en één van de pistes is het gebruik van steps. Hyundai zou het zelfs heel logisch vinden om een dergelijk complementair voertuigje in elke nieuw verkochte auto te integreren. De step zit perfect geïntegreerd in de koffer van de auto (via een specifieke houder) en wordt tijdens het rijden automatisch opgeladen, al kan men dat ook via een klassiek stopcontact of specifiek laadstation doen. Het prototype dat Hyundai vandaag toont, is bijzonder compact, weegt slechts 8 kilo en heeft zeer kleine wielen. Kortom, het leent zich perfect om de laatste kilometer (of zelfs 3, 4) te rijden van uw parkeerplaats naar uw werkplek andere eindbestemming. Men kan de step opvouwen zodat het toestel gemakkelijk te transporteren valt. Deze Hyundai step beschikt over een lithiumbatterij van 10,5 Ah, biedt een actieradius van 20 km en haalt een topsnelheid van 20 km/u. Deze Hyundai loopscooter heeft een aandrijving in de naaf van het achterwiel, wat voor een extra stabiliteit zorgt. Ondanks de compacte afmetingen zijn de Hyundai-ingenieurs erin geslaagd zijn om een vering op het voorwiel te voorzien. Zo is de step beter bestand tegen schokken, er wordt eveneens krachtige LED-verlichting (voor en achter) voorzien. (Belga)