Op het autosalon van Los Angeles showde Hyundai de Vision T plug-in hybride, die wellicht een voorproefje brengt van de nieuwe Tucson.

Dit vermoeden werd nog niet officieel door het Koreaanse merk bevestigd, maar aangezien er in 2020 een opvolger voor de Tucson aankomt, is de kans groot dat dit studiemodel inderdaad een glimp geeft van de op til staande vierde generatie van de SUV.

De Vision T heeft in ieder geval een zeer attractief, opvallend en gespierd uiterlijk met stijlkenmerken die door Hyundai werden gelanceerd met het Fil Rouge studiemodel in 2018. Naast de strakke koetswerklijnen vallen de ledstrook achteraan en de verborgen lichtsignatuur in de neus op, waarbij de dagrijlichten pas tevoorschijn komen bij het starten van de wagen. Als het nodig is, neemt ze ook de rol van de koplampen op zich.

Een ander speciaal item is de Parametric Air Shutter, een dynamische radiatorgrille met bewegende lamellen. Als de Vision T stilstaat, is de grille gesloten. Tijdens het rijden komt elk segment van de grille in beweging in een vooraf bepaalde volgorde. Dit dynamische systeem reguleert de luchtstroom naar de aandrijflijn, optimaliseert de aerodynamica en verlaagt het energieverbruik. Deze items duiken waarschijnlijk ook op het productiemodel op dat een plug-in hybride is met een laadpunt in de dakstijl rechts achteraan. (Belga)