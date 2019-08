Hyundai ontwikkelde een lichtere en verlaagde versie van zijn sportieve i30 N. De onthulling gebeurt in september op het Autosalon van Frankfurt.

Deze Hyundai i30 N Project C is een upgrade van de 275 pk-versie van de sportiefste variant van de hatchback. De hoofdletter 'C' verwijst naar de high performance-testbaan van het merk in het Koreaanse Namyang, de zogenaamde 'Area C'. Op die piste zag destijds het N-gamma van het merk het levenslicht, wat intussen al leidde tot een hele reeks modellen met de N-badge.

De aanpassingen op vlak van design en setup moeten nog meer rijplezier opleveren. De specifieke uitrusting omvat onder andere nieuwe materialen, zoals met koolstofvezel versterkte kunststoffen en nieuwe 19-duims velgen die zo uit de autosport lijken te komen. Dat alles moet de i30 N Project C merkelijk lichter maken dan de standaardversie. En wie lichter zegt, zegt natuurlijk ook nog vinniger en directer. Extra aerodynamische upgrades maken het plaatje compleet.

De Hyundai i30 N Project C beleeft zijn officiële wereldpremière volgende maand op de IAA in Frankfurt. De productie wordt strikt beperkt tot 600 exemplaren voor de Europese markt.(Belga)