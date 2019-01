Hyundai i30 Fastback N houdt Superbikes in toom

Deze week werd de Hyundai i30 Fastback N Safety car voorgesteld in een uitdossing die nauw aanleunt bij die van de i20 WRC-bolide van onze landgenoot Thierry Neuville. De Koreaanse bolide maakt zijn debuut op 22 februari aanstaande tijdens de eerste manche van het WK Superbike 2019 op het circuit van Phillip Island in Australië.

Dit optreden kadert in de strategie van Hyundai om de sportieve perceptie van het merk bij het publiek te vergroten. Vandaag kunnen de klanten reeds van de sportiviteit "made in Korea" genieten aan boord van de i30 N en de i30 Fastback N, en de Veloster N op sommige markten. Met een combinatie van een aantrekkelijk design, prestaties én functionaliteit is de i30 Fastback een sportwagen die elke dag dienst kan doen, maar ook geschikt is voor het snellere werk op een circuit. Dat laatste wil men nog eens bewijzen door de i30 Fastback N in te zetten als safety car in het Wereldkampioenschap voor Superbikes 2019. Om deze taak optimaal uit te voeren kreeg deze wagen Sabelt kuipstoelen, 19" sportvelgen geschoeid met Pirelli P Zero rubbers en duurzamere Pagid remblokjes aangemeten.(Belga)