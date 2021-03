Hyundai breidt zijn gamma verder uit met de Bayon. Dit is een 4,18 meter lange crossover die onder de Kona gepositioneerd wordt.

Het Koreaanse merk meldt dat de Bayon specifiek voor de Europese markt werd ontwikkeld. Dat moet niet alleen blijken uit de afmetingen en de specificaties, maar ook uit de benaming die verwijst naar de Franse stad Bayonne. Dit model neemt een plaats in het B-segment in, waar het meteen een crossover-alternatief vormt voor de i20 van hetzelfde huis. Het design volgt de trend van de recentste Hyundai's en oogt strak en zelfs een beetje agressief. Vooral de achterkant springt wat uit de band met de verticale boemerangvormige lichtblokken.

De Bayon heeft een expressieve stijl © GF

De Bayon pakt niet alleen uit met een leuk voorkomen, hij belooft ook voldoende ruimte en functionaliteit dankzij onder andere een 2,6 meter lange wielbasis en een koffer met een inhoud van 411 liter. In het interieur valt meteen de digitalisering op met een digitaal dashboard, een infotainmentscherm van 10,25", compatibiliteit met Apple CarPlay en Android Auto.

Verder biedt de Bayon een resem actuele veiligheidssystemen onder de noemer 'SmartSense', waaronder Lane Keeping Assist, Lane Following Assist en een adaptieve cruisecontrol die is gekoppeld aan het navigatiesysteem.

Een modern en digitaal interieur © GF

De Bayon krijgt geen elektrische aandrijving, die brengt Hyundai voortaan onder in het Ioniq-gamma. Deze crossover doet dus enkel beroep op benzinemotoren. Eventueel met een 48V mildhybride ondersteuning bij de 1.0 T-GDi van 100 pk, die te combineren is met een intelligente manuele zesbak of een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. De enige andere optie is een atmosferische 1.2 MPi met 84 pk. De Huyndai Bayon wordt tegen de zomer bij de dealers verwacht. Tegen dan zijn de prijzen ook bekend.

