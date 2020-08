In augustus 2020 viert Honda de 10de verjaardag van de Dual Clutch Transmission (DCT) die de constructeur op zijn motorfietsen aanbiedt.

De Dual Clutch Transmission, die in 2010 voor het eerst in Europa werd aangeboden op de VFR1200F, is tot op de dag van vandaag ongeëvenaard in de motorwereld. In totaal zijn er al ruim 140.000 machines met de DCT-transmissie verkocht op Europese bodem.

In 2019 was de versnellingsbak beschikbaar op de Africa Twin (45%), op de NC750X-roadtrails (52%) en op de Gold Wing (67%). Deze toename is grotendeels te danken aan de doorgedreven ontwikkeling van deze technologie, waardoor de transmissie steeds soepeler en efficiënter werd. Er kwamen ook specifieke kenmerken zodat de versnellingsbak inzetbaar werd op verschillende types modellen (trail, stadsscooter, roadster, GT, enz). Eén van deze specifieke kenmerken is de "G control", wat speciaal voor offroad gebruik en specifiek voor de X-ADV- en Africa Twin-modellen werd ontwikkeld.

Er kwam ook een extra feature op een helling te vertrekken, een systeem op stapvoets te kunnen rijden en een stopstart functie, wat allemaal beschikbaar is op het vlaggenschip van Honda, de GL1800 Gold Wing.(Belga)

