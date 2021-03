Honda monteert een nieuw type interieurfilter dat niet alleen stof en pollen uit de binnenlucht van de auto haalt, maar ook in staat zou zijn om de infectierisico's die verbonden zijn aan het Covid-19 virus te beperken.

Interieurfilters, ook wel pollenfilters genoemd, zijn niet nieuw in de autosector. Ze worden al jaren gebruikt en aanvankelijk in het leven geroepen om mensen met bijvoorbeeld hooikoorts te helpen. Niezen tijdens het rijden is immers gevaarlijk omdat de bestuurder dan de ogen in een reflex sluit en dat is niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.

Om hieraan te verhelpen filtert een actieve koolfilter de binnenlucht. De filter wordt bij het jaarlijks onderhoud vervangen. Maar Honda gaat een stapje verder. Door een 'biofunctionele' laag toe te voegen aan de filter, kan die niet alleen 90% van de virale aerosolen uit de lucht halen, maar in een tweede stap deactiveert de functionele laag - die geïmpregneerd is in een fruitextract - bijna 100% van de virale lading.

Honda geeft aan dat het de filter ook in bestaande Honda-modellen kan inbouwen.

