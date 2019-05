Begin juli vindt in Antwerpen de tweede editie van de Honda CB Day plaats, een gigantisch motorfeest waar iedereen welkom is.

Zondag 7 juli 2019 organiseert Honda Motorcycle Benelux voor de tweede maal de Honda CB Day. Dit motorfestival is voor iedereen gratis toegankelijk, of je nu met een Honda of een motorfiets van een ander merk rijdt. Er zijn zelfs activiteiten voorzien voor toeschouwers die zelf niet rijden, ook de jongsten onder hen. Dit festival vindt plaats van 10:00 tot 18:00 uur op het Zaha Hadidplein in Antwerpen, een van de mooiste plekjes in de stad aan de Schelde.

Wat valt er te beleven op de Honda CB Day 2019? Allereerst is er voor de motorrijders een rondrit in de Antwerpse haven gepland. Daarnaast is het ook mogelijk verschillende modellen uit het Honda-gamma te testen, waaronder enkele fietsen met de geloofde gerobotiseerde DCT-transmissie met dubbele koppeling. En wie zelf met een Honda komt, krijgt er nog een mooi cadeautje bovenop.

Verder biedt dit festival nog tal van andere leuke activiteiten om er een mooie dag met vrienden en familie van te maken: foodtrucks, live muziek, MotoGP en WSBK races op grote schermen, een barbershop, een photobooth, een springkasteel en nog veel meer. Meer info vind je op de Facebookpagina: Honda CB day.(Belga)