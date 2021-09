Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De accu is het hart van een elektrische wagen. Daar draag je best extra zorg voor, bijvoorbeeld door hem niet volledig te laten vol- of leeglopen.

Laad de batterij niet tot 100 procent op

Een volle tank geeft een gerust gevoel wanneer je met een elektrische wagen op pad gaat. Maar met een bijna volle tank rij je uiteindelijk verder. Het klinkt onlogisch, maar je doet er goed aan om de accu van je elektrische wagen niet helemaal op te laden. Op lange termijn presteert een lithium-ion batterij presteert optimaal wanneer hij tot maximum 80% van zijn opslagcapaciteit wordt gevuld.

Laat de batterij niet tot 0 procent leeglopen

De accu volledig laten leeglopen is al even onverstandig als hem volledig te laten vollopen. Put je de batterij regelmatig uit tot minder dan 5% van zijn laadcapaciteit, dan kan hij permanent aan kracht verliezen. Vuistregel: laat het laadpercentage van je elektrische auto nooit tot onder de 10% zakken.

Geen paniek

Een batterij aan 100 procent of 0 procent valt te vermijden, maar is niet verboden. Als je de accu van je elektrische wagen 1 of 2 keer per jaar tot het uiterste drijft, bijvoorbeeld op weg naar je vakantiebestemming, dan blijft zijn levensduur intact.

Je rijdt verder met een bijna volle tank omdat je dan ook terug energie kunt regeneren met de one pedal drive

Misschien nog wel interessant om te weten is dat hoe lager je batterijpercentage is hoe sneller je batterij vol zal laden



