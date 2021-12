Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

'Een elektrische auto is maar zo groen als de stroom die hij oplaadt.' Dat lees en hoor je wel vaker en er zit een kern van waarheid in.

Elektriciteit genereren gaat immers gepaard met uitstoot als het om niet-hernieuwbare bronnen gaat, zoals kolen en gas. Toch blijft de EV een gunstig totaalverhaal vertellen, zelfs als de stroom die je laadt van het 'grijze' type (gemengd groen en fossiel) is, zoals in België.

Wil je ook je uitstoot tijdens het laden verminderen, dan kun je dat op diverse manieren doen. Om te beginnen kies je voor een groene energieleverancier bij jou thuis. Die wint elektriciteit uit de zon en uit wind. Milieuorganisatie Greenpeace heeft een klassement opgesteld dat je kan helpen bij je keuze. Heb je de mogelijkheid om zelf zonnepanelen te installeren én je bent overdag vaak thuis (wanneer de zon schijnt en je energie op overschot hebt), dan kun je je groenbalans nog verbeteren.

Ook voor het opladen onderweg kun je groene keuzes maken. Vlaanderen maakte het in openbare aanbestedingen verplicht om 100 procent groene stroom te voeden aan de laadpalen. Niet elke laadpaaloperator is even transparant over de origines van de stroom. Wel bestaan er slimme laadsystemen zoals Smappee, die de energiestroom naar de publiek toegankelijke laadpalen van een bedrijf reguleren zodat je altijd zo groen mogelijk laadt.

