Reizen met je elektrische wagen is reizen zonder grenzen. Het netwerk van elektrische laadpunten in Europa groeit immers gestaag. Al ben je nog niet overal even welkom.

Met een volledig geladen accu rij je vandaag 400 kilometer of meer, in het geval van de bijvoorbeeld de Polestar Long Range zelfs meer dan 500 kilometer. Een eind voorbij de landsgrenzen dus. Daarna moet je de accu wel opnieuw laden. Via apps als Plugsurfing vind je een actueel overzicht van de beschikbare laadpalen over heel Europa. Steeds meer exploitanten van laadpalen bouwen hun netwerk continu uit. Europa telt intussen meer dan 200.000 oplaadpunten, bij meer dan 20.000 van die punten kun je snelladen.

Hoewel het dus de goede kant opgaat, is het belangrijk om weten dat het netwerk nog niet overal op punt staat. West-Europa en Scandinavië hebben een goede tot uitstekende dekking, Zuid- en Oost-Europa hinken nog achterop. Het is dus altijd verstandig om voor je vertrek de laadmogelijkheden op de plek van je bestemming na te gaan.

