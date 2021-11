Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

We kunnen ervan uitgaan dat het aantal elektrische auto's de komende jaren sterk zal toenemen en dus ook de vraag naar stroom en stroomvoorzieningen, lees laadinfrastructuur in de vorm van snelladers langs drukke verkeersaders, laadpalen op bedrijfs- en winkelbedrijven, wallboxen thuis. Sceptici voorspellen een black-out en wijzen met een verwijtende vinger richting de elektrische auto.

Ten onrechte. Specialisten ramen het stroomverbruik van 1 miljoen EV's op 4 procent van het totale stroomverbruik in ons land. De grote verbruikers zijn volgens FEBEG (Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven) de industrie (46,1 procent), dienstensector (26,1 procent) en residentiële sector (21,9 procent).

Volgens energieleverancier Engie kan het Belgische stroomnet vandaag voorzien in de stroombehoefte van zo'n 1 miljoen elektrische auto's. Ons land telt echter amper 20.000 EV's. Voorzichtige schattingen van Elia spreken van 1,5 miljoen EV's in ons land tegen 2030.

Is dat een geruststelling? Ja. Moeten we actie ondernemen? Ja. We moeten bijvoorbeeld meer groene stroom produceren. Het aandeel groene energie (wind en zon) in de totale elektriciteitsproductie in ons land ligt bij 18 procent, dat kan en moet beter. Maar die 18 procent volstaat wel om 4 miljoen auto's van stroom te voorzien.

